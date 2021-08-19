Евгений Бай, спецкор haqqin.az Вашингтон 18:25

Как совершенно верно предсказывал haqqin.az, Кабул августа 2021 года будет напоминать Сайгон апреля 1975-го. Те же рвущие душу картины того, как люди цепляются за воздушные суда в отчаянной попытке бежать из страны. Разница лишь в том, что в Сайгоне американцев и тех вьетнамцев, которые с ними работали, снимали с крыши посольства США на вертолетах. А теперь афганцы, сотрудничавшие с американскими военными, со стопроцентным шансом погибнуть пытались удержаться, обнимая шасси взлетающего транспортного «Боинга» С-17.

«American boy, помоги...» Сцены чудовищного хаоса, царящего в аэропорту Кабула, обошли все мировые телеканалы. Но самыми пронзительными стали кадры того, как афганка пытается протянуть стоящему с другой стороны бетонного заграждения американскому солдату своего младенца, чтобы его вывезли из страны. «American boy, аmerican boy», - кричит она, поднимая в воздух свое дитя.

А Байден в это время сохраняет олимпийское спокойствие Неделю спустя после начала этого светопредставления президент Джо Байден сохраняет олимпийское спокойствие. В пятницу, выступая в Белом доме, он публично пообещал эвакуировать всех американских граждан из Афганистана. В аэропорту Кабула остаются от 10 до 15 тысяч человек, которые не получают ни воды, ни еды, а вылет самолетов постоянно задерживается. «Многие сравнивают падение Кабула с падением Сайгона, - пишет колумнист издания The Republic Джон Габриэль. - Но сегодняшняя ситуация в Афганистане на самом деле намного хуже. Мы эвакуировали всех американцев из Вьетнама. Президент Джеральд Форд немедленно произнес длинную речь, беря на себя всю ответственность. Он ответил тогда на 20 вопросов журналистов. По его команде страна приняла 130 тысяч беженцев». «Президент Байден хочет быть вторым Франклином Рузвельтом, - говорит журналист. – Но ему далеко даже до Форда».

Пребывание советских войск в Афганистане ускорило падение советской империи За 22 года до этого, в конце восьмидесятых годов прошлого столетия, автору этих строк довелось работать в Афганистане в качестве специального корреспондента «Известий». Летом 1988 года, напомню, состоялся вывод половины советского воинского контингента, а год спустя страну покинули и оставшиеся подразделения 40-й армии. Тогда я проехал с ними весь маршрут от Кабула до границы с Таджикистаном «на броне» - наверху бронетранспортера. «Наверху будет безопаснее, - сказал мне один из офицеров. – Если «духи» попадут в машину из гранатомета, никаких шансов выжить внутри не будет. А с брони всегда можно попытаться спрыгнуть». Но ничего такого не произошло. Командующий армией Борис Громов, всегда открытый для журналистов, рассказывал мне, что в течение месяцев его ребята договаривались с «панджшерским львом» - Ахмад Шахом Масудом, чтобы тот не предпринимал попыток атаковать конвой. Тот пообещал не нападать. Ему поверили. Перевал Саланг, который был ключевым местом для продвижения колонн, охраняло около взвода. А техническим обслуживанием туннеля занималась бригада численностью в 8-10 человек. Я провел с ними несколько дней и присутствовал на их переговорах с афганскими полевыми командирами. Эти встречи проходили почти что в дружеской атмосфере. Да, тогда, ближе к окончанию «интернациональной миссии» ситуация в Афгане значительно успокоилась. А в начале 80-х это была дикая мясорубка, когда поголовно уничтожались жители кишлаков, в которых находились душманы, включая женщин и детей. Солдаты, приняв порцию водки, рассказывали мне об этом, опустив глаза. Сам вывод войск был подан стране чуть ли не как триумфальное завершение миссии. Генерала Громова во главе колонны встречали на мосту через Аму-Дарью как национального героя. Это впоследствии десятилетнее пребывание советских войск в Афганистане было оценено как провальное, которое лишь ускорило падение империи. Но тогда, на волне перестройки Горбачева с хлынувшим в страну свежим воздухом, военным рукоплескали. В любом случае это не было позорное бегство, как сейчас у американцев. На этой неделе министра обороны США генерала Лойда Остина журналисты спросили о том, каковы возможности эвакуации всех американцев и тех афганцев, которые с ними сотрудничали. «У нас нет возможности выйти и захватить с собой большое количество людей», - ответствовал генерал. «После этой фразы у кого угодно отпадет челюсть, - пишет на страницах сайта National Radio Дэн Маклафин. – Вы можете себе представить, чтобы нечто подобное сказал Норман Шварцкопф или Дуайт Эйзенхауэр? Что происходит с нынешними людьми? Что они делали с 700 миллиардным военным бюджетом? Для чего вообще предназначены эти деньги, как не для защиты оказавшихся в опасности американцев?»

Куда был потрачен 700-миллиардный военный бюджет? А вот куда. Начиная с 2003 года, пишет издание Politico, США поставили в Афганистан 600 тысяч автоматов М-16 и М-4, 16 тысяч приборов ночного видения, 162 тысячи радиопередатчиков и других средств коммуникаций, 76 тысяч военных машин (только в период 2017-2019 годов - 4700 армейских внедорожников Humvees). Никто не знает, какое количество вооружений захватили талибы и какая часть из него еще находится на оставленных правительственной армией базах. Но американские эксперты уверены, что талибам, и до этого вооруженным до зубов, такого числа внедорожников и приборов ночного видения точно не нужно. И они, испытывая нехватку денег, начнут торговать этим бесценным грузом. «Это оружие, которое оказалось в руках "Талибана" может ходить на региональном рынке в течение десятилетий, - говорит Нилс Дукет, директор Flemish Peace Institute. «Такое положение представляет значительную опасность для окружающих Афганистан государств, - считает Гай Лэмб из University of Cape Town. - Оно может легко попасть к радикальным исламистам в любой стране». «Оружие «made in USA», захваченное "Талибаном", превратит весь регион в один гигантский оружейный базар», - резюмирует Politico. И это лишь одно из последствий 20-летнего пребывания Америки в Афганистане.

Эпоха Америки закончилась. Когда? Президент Байден находится под залповым огнем критики со стороны членов Конгресса, прессы и многочисленных американских ветеранов за свой хаотичный вывод войск из Афганистана. Cейчас он говорит, что время для second guessing – вторых, будущих догадок еще впереди. Но оно уже пришло. «Вопрос заключается в том, будут ли наши союзники теперь доверять нам и будут ли наши враги бояться нас», - говорит конгрессмен Стив Шабот, который был председателем подкомитета по Ближнему Востоку и Южной Азии. Его сильно беспокоит, что афганское фиаско США укрепит Китай, который, как известно, является главным врагом и соперником Америки. И кто знает, не решит ли теперь Пекин захватить, например, Тайвань, понимая, что американский «бумажный тигр» ему ничего не сделает? Таких вопросов в головах американских политиков и экспертов роится множество. Но в этих головах сейчас полный хаос, как в Афганистане. И вот вновь напрашиваются параллели с Вьетнамом. «Самые лучшие и самые блестящие никогда не оправились после Вьетнама. Сможет ли команда Байдена выступить лучше?» - задается вопросом многоопытный колумнист Washington Post Дэвид Игнашиус. Большой вопрос, однако. Вашингтонские мыслители знали, что с уходом войск "Талибан" захватит Афганистан. Но кто из них был готов к тому, что это произойдет так быстро. Еще совсем недавно разведслужбы докладывали, что Кабул может пасть в течение 1-3 месяцев. А талибы взяли его за несколько дней. Директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в шестидневную поездку по Ближнему Востоку и вернулся на родину 15 августа — в тот день, когда талибы захватили афганскую столицу без боя. Стал бы главный разведчик Америки ездить по миру, если бы в его руках были достоверные данные о том, что апокалипсис наступит уже сейчас? И чего тогда стоит работа американских спецслужб? И, конечно, впереди еще важнейшие политические вопросы. В сентябре открывается Генеральная ассамблея ООН. В октябре состоится саммит G 20. В ноябре в Глазго будет проведен саммит по глобальному изменению климата. На декабрь Байден запланировал так называемый «саммит демократий». Но над всеми этими мировыми форумами нависла тень полного провала Америки в Афганистане и разразившейся там гуманитарной катастрофы. Байдену говорят: спасибо, вы уже построили демократию в Афганистане! «Хаотичный выход из Афганистана ставит фундаментальный вопрос о будущем внешней политики Запада после того, как США отступили от своей обычной роли на мировой сцене, - пишет британская Telegraph. Афганский кризис подтверждает, что эра американского доминирования закончилась. Элита США потеряла веру в свои бывшие моральные ценности, в демократию и даже в пресловутую американскую мечту». С этим трудно не согласиться, но с одной важной поправкой. Доминировала ли Америка в мире, когда на ветру во всем мире трепетали трусы президента Клинтона и платье Моники Левински? Когда США застало врасплох нападение Аль-Каиды? Когда Америка совершила операцию по уничтожению гнезда террористов, которая им бы не удалась столь блистательно, если бы не поддержка афганского Северного альянса. Когда вторглась в Ирак, придумав не существовавшее там химическое оружие? Когда вытащила из ямы Саддама Хусейна, обследовала его волосы на предмет вшей, а вскоре и повесила, хотя он совершил несравненно меньшие преступления, чем северокорейский вождь Ки Чен Ын, с которым президент Трамп ходил под руку как шерочка с машерочкой. Когда в США был избран этот самый шут гороховый – Дональд Трамп?