Эрдоган и Путин созвонились из-за Афганистана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств подробно обсудили ситуацию вокруг Афганистана.
Согласно сообщению, Эрдоган и Путин отметили важность обеспечения стабильности и гражданского мира в этой стране, строгого соблюдения порядка и законности. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике.
Собеседники акцентировали приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей.
Лидеры затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики.
Эрдоган и Путин обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции 14 августа 2021 года самолёта Бе-200ЧС Минобороны России, на борту которого находились и российские, и турецкие граждане. Президент Эрдоган подчеркнул значительный вклад российских лётчиков в борьбу с лесными пожарами в Турции и выразил искреннюю признательность за оказываемую помощь.