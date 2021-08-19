Сеть маркетов OBA открыла новый маркет в городке журналистов

Меняющаяся и развивающая сеть маркетов OBA, которая является местом выгодных покупок, 21 августа открыла новый объект BAIL 6 рядом со зданием журналистов в поселке Баил.

На открытии присутствовали представители прессы, общественные деятели и руководство сети маркетов OBA. Жители района долгое время испытывали трудности из-за отсутствия сети маркетов, и ООО OBA Market, учитывая многочисленные просьбы, открыло свой 975-й магазин именно в поселке Баил.

Согласно информации, сеть маркетов OBA планирует к концу года еще больше увеличить количество магазинов.