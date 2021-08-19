В Лерике горит лес

В горной местности со сложным рельефом недалеко от села Хафтону Лерикского района Азербайджана вспыхнул пожар.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, в связи с этим к тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и личный состав Службы спасения особого риска.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

По предварительным данным, в горной местности горит сухая трава, кустарники и пни деревьев на площади 1 га.