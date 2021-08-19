Москва пообещала жестко ответить на новые санкции США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала введенные Вашингтоном санкции из-за дела Алексея Навального и газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Вопреки духу женевской встречи в верхах и достигнутым на ней договоренностям президентов, официальный Вашингтон в нынешнее непростое время, требующее от наших стран расширения взаимодействия и координации на международной арене, вводит под надуманными предлогами новые санкции против России», — написала Захарова.

Она отметила, что Вашингтон усиливает антироссийские санкции на фоне собственного «провала в Афганистане, чреватого непредсказуемыми последствиями».

«Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением А.Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте «Северный поток-2». Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным», - заявила Захарова.