Икрам Нур, автор haqqin.az 20:25

Президент Сирии Башар Асад направил в Вашингтон делегацию для проведения переговоров с США о возобновлении отношений. Как стало известно, он обращается к США с предложением организации координации «всех вопросов, связанных с Ближним Востоком», при условии, что Вашингтон примет и признает легитимность его режима. Более того, Асад, как сообщают хорошо информированные источники, готов предложить американцам довольно выгодные условия для размещения их военных баз в других регионах страны, а не только в восточной части Сирии. Вполне очевидно, что это «стратегическое виляние» Дамаска является отражением его недовольства политикой Москвы в сирийском вопросе: русские отказываются вести карательные операции в пользу режима, «возвращая в родную гавань» мятежные провинции.

Закулисные переговоры Асада то с Эмиратами, то с Вашингтоном, то с некими «представителями саудовского бизнеса» ни для кого не являются секретом. Но если раньше Дамаск делал это с определенной долей стыда – то теперь застенчивое покраснение щек отброшено полностью: Москва поставлена перед фактом: или русские начнут действовать так, как Асад считает нужным, или Дамаск будет искать новых партнеров. И в борьбе с мятежниками, и в поиске денег «на реконструкцию страны», что в переводе сирийского политического на человеческий означает финансовую поддержку правящего клана. Когда Асад и его клан давали свое согласие на усилия Ирана по вовлечению Москвы в сирийский конфликт, им все представлялось достаточно безоблачным. Российский контингент помогает расправиться с повстанцами, которых стороны договорились считать «злобными исламистами», загоняет железными крыльями российских военно-космических сил «оппозицию к счастью», то есть в полное подчинение правящему режиму. А потом для Дамаска начинаются счастливые времена – распил помощи от России и Ирана, завлекательные торги концессиями и прочие приятные вещи. И нет здесь никакого восточного коварства – руководство Сирии на полном серьезе считало, что именно так оно и должно действовать: победили на поле боя – потом торгуемся за распределение трофеев, менталитет такой. Но «внезапно» выяснилось, что экспедиция в Сирию для российской внешней политики не является операцией, которую можно проводить без оглядки на других игроков. Турция, Израиль, Иран и другие системные внешние участники гражданской войны в Сирии заставляли Москву корректировать свою политику. Причем не всегда так, как этого хотел бы Дамаск.

Но дальше – больше. Москва требовала договариваться с оппозицией – Дамаск хотел все больше крови. А когда русские заключали соглашение – режим делал все, чтобы эти договоренности сорвать. Кроме того, он начал грязную игру: то блокируя заключение контрактов с российским бизнесом, отдавая их иранцам, то открыто подставлял те правительственные части, кто ориентировался на Россию. Теперь он пошел еще дальше – начал договариваться с теми, кто с радостью «вынес» бы Москву из Сирии, причинив ей тем самым огромный репутационный урон на Ближнем Востоке, и не только здесь. Асад прекрасно понимает, что, уйди русские из страны, его постигнет судьба Ашрафа Гани. Разве что агония будет чуть дольше. Но он искренне надеется, что уж кому-кому – а ему удастся негативного сценария избежать. Асад просто не понимает, что лозунг внешних системных игроков со стороны Запада в отношении него за все эти годы не изменился. «Асад должен уйти!» - та мысль, которую держит в голове любая делегация - американская, эмиратская, турецкая и так далее, вступающая с ним в переговоры. Он сейчас виляет и запутывает, причем не только Москву и Тегеран – в отношении остальных у него тоже есть свой «хитрый план». Но не может отказаться от интриг и комбинаций, ведь только благодаря им он остается на плаву.