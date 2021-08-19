Эрдоган: Турция будет поддерживать открытые каналы связи с талибами
Турция будет поддерживать открытые каналы связи с движением «Талибан», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает ТАСС.
Турецкий лидер отметил, что новые власти Афганистана «должны быть инклюзивными, чтобы они отражали разнообразие афганского народа».
Кроме того, Эрдоган выразил мнение, что талибам следует избегать повторения прошлых ошибок. По его словам, они обязаны относиться с уважением ко всем народам и этносам, населяющим Афганистан.