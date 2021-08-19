Масуд-младший ведет переговоры с талибами?

Ахмад Масуд, возглавивший силы сопротивления в единственной неподконтрольной движению "Талибан" афганской провинции Панджшер, в настоящее время ведет переговоры с талибами, сообщает Интерфакс со ссылкой на издание Panjshir_Province.

"Ахмад Масуд ведет переговоры с "Талибан" о создании инклюзивного правительства, но до сих пор не было достигнуто никакого соглашения. Талибы ранее заявили, что Масуд присягнул им в верности, что неправда", - говорится в сообщении афганского агентства.

В свою очередь представитель "Талибан" подтвердил, что новости о том, что Масуд якобы присягнул талибам, является ложью. "Переговоры продолжаются", - уточняет афганское издание.