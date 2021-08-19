Катарина Сандерсон из британского издания Nature (перевод ИноСМИ) пишет, что исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) и Управления национальной статистики этой страны проанализировали обширный набор данных, включающий результаты 2 580 021 ПЦР-тестов для проверки на SARS-CoV-2 у 384 543 взрослых жителей Великобритании в период с 1 декабря 2020 года по 16 мая 2021 года, — когда преобладал альфа-вариант, — и 811 624 результатов тестов у 358 983 человек в период с 17 мая по 1 августа 2021 года, когда был более распространен дельта-вариант.

Вакцины Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca эффективны против острозаразного варианта «дельта» SARS-CoV-2, но со временем их защита снижается, показало исследование распространения инфекций в Соединенном Королевстве.

Результаты свидетельствуют о том, что обе вакцины эффективны против «дельты» после применения двух доз, но со временем их защита ослабевает. Вакцина, изготовленная Pfizer в Нью-Йорке и BioNTech в Майнце (Германия), была на 92% эффективна для предотвращения развития у людей высокой вирусной нагрузки — высокой концентрации вируса в их тестовых образцах — через 14 дней после второй дозы. Но эффективность вакцины снизилась до 90%, 85% и 78% через 30, 60 и 90 дней соответственно.

Далее Сандерсон пишет, что вакцина, разработанная Оксфордом и фармацевтической компанией AstraZeneca в Кембридже, была на 69% эффективна против высокой вирусной нагрузки через 14 дней после второй дозы, снизившись до 61% через 90 дней.

Сара Уокер, медицинский статистик из Оксфордского университета, которая руководила исследованием, говорит, что снижение эффективности не должно вызывать тревоги: «Для обеих этих вакцин две дозы все еще очень хорошо действуют против «дельты».

Исследование показывает, что вакцинированные люди, которые заражаются дельта-вариантом, переносят высокие пиковые уровни вируса. Когда альфа-вариант доминировал в Британии, заразившиеся им, но вакцинированные люди имели гораздо более низкую пиковую вирусную нагрузку.

Последствия этого не ясны, говорит Уокер: «Большинство наших тестов проводятся ежемесячно; на самом деле мы не можем сказать достаточно много о том, насколько долго люди бывают заразны и, в частности, насколько это отличается для дельта-варианта. Любой, кто думает, что если он заразится после вакцинации, то не сможет передать вирус, — это вряд ли будет правдой».

Данные также свидетельствуют о том, что время между дозами вакцины не влияет на эффективность вакцины, а люди, которые ранее переболели COVID-19 и получили также две дозы вакцины, имеют наилучшую защиту от будущей инфекции.

Результаты поднимают вопросы о том, может ли быть более эффективным применение доз разных вакцин, а не нескольких доз одной и той же вакцины, особенно если принять во внимание третью, ревакцинирующую дозу. Георг Беренс, иммунолог Ганноверской медицинской школы в Германии, говорит, что смешивание вакцин может повысить их эффективность. Иммунная система по-разному реагирует на различные типы вакцин — и это может быть использовано для запуска лучшей общей реакции. «Использование сначала векторной, а затем какой-то вакцины, не имеющей вектора, но с тем же антигеном, абсолютно имеет смысл», — говорит Беренс.