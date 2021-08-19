Евро-2021: сборная Азербайджана проиграла Боснии

Женская сборная Азербайджана по волейболу провела второй матч на чемпионате Европы.

Сегодня в своем втором матче в группе «А», игры которой проходят в Белграде, наша команда уступила Боснии и Герцеговине со счетом 0:3 (14:25, 23:25, 17:25).

Напомним, вчера сборная Азербайджана проиграла 0:3 Бельгии. После двух матчей наша команда занимает в группе последнее 6-е место. Завтра азербайджанские волейболистки сыграют с Россией.

Всего в чемпионате Европы, который проходит в Сербии и Болгарии, участвуют 24 сборные, разделенные на четыре группы. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по четыре лучшие сборные.