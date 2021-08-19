Грузия – мировой лидер по заражению и смертности от COVID

Грузия занимает первое место в мире по инфицированию и смертности от COVID-19 на 100 тысяч жителей. Такие данные приводит американская газета The New York Times, сообщает Грузия Онлайн.

Согласно информации, уровень инфицирования коронавирусом на 100 тысяч человек в Грузии достиг отметки 132 в сутки, это самый высокий показатель в мире. Рекордный в Грузии и уровень смертности - 1,26 на 100 тысяч жителей.

Следом за Грузией в антирейтинге идет Доминиканская Республика - там 108 случаев заражений на 100 тысяч человек ежедневно. По количеству смертей на втором месте оказалось Косово - 0,22 на 100 тысяч.

По данным Национального центра по контролю заболеваний, по состоянию на 21 августа в Грузии двумя дозами привиты 9,7% взрослого населения, отмечает издание.