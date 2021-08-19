«Восьмые сутки все хорошо»: посол России считает, что в Кабуле все спокойно

Обстановка в Кабуле восьмые сутки остается спокойной. Об этом сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Восьмые сутки подряд все хорошо. Мы сегодня выезжали в город, чтобы удостовериться в этом своими глазами. Удостоверились, так и есть", - цитирует ТАСС российского дипломата.

Посол РФ также добавил, что демонстрации против талибов в столице Кабуле не проводятся.

Жирнов также заявил, что не верит в экспансию представителей "Талибана" в другие страны. "Я в это не верю. Я не верю в то, что они пойдут в другие страны. У них слишком много дел дома будет. Страна разрушена", - пояснил посол, отвечая на вопрос, входит ли экспансия в планы талибов.