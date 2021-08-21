Не в каждой стране карантинные меры встречают понимание граждан. В Австралии несколько сот человек были задержаны в ходе массовых беспорядков, в которые вылились демонстрации протеста против коронавирусных ограничениях в крупнейших австралийских городах, сообщает Detaly.co.il.

Демонстрации проходили в субботу, 21 августа. Австралийцы протестовали против карантинных ограничений, из-за которых были закрыты центры крупных городов. В ходе беспорядков было ранено несколько полицейских. 7 из них были госпитализированы.

Некоторые из участников беспорядков демонстративно отказывались надеть маски и были задержаны именно за это. Помимо этого, полицейские выписали 260 штрафов участникам беспорядков. Сумма штрафов колебалась от 50 до 3000 австралийских долларов.

Австралия считалась страной благополучной, с точки зрения распространения эпидемии. Но индийский штамм все изменил. На сегодняшний день в Австралии умерло от коронавируса 978 человек, инфицировано 43000. При этом уровень вакцинации в стране низок. Две дозы получили меньше трети населения страны.