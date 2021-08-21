Талибы через Россию передали «политический сигнал» в Панджшер

«Талибан» хочет вступить в переговоры с лидерами сопротивления в Панджшере. Для передачи этого сообщения своим оппонентам талибы обратились к российским дипломатам. Об этом российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«У нас сегодня был в посольстве представитель политического офиса талибов, и он просил передать панджшерцам политический сигнал», - рассказал Жирнов, передает Интерфакс.

«Они просили, чтобы Россия передала лидерам и жителям Панджшера следующее: до настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например, через достижение политического соглашения», — заявил российский дипломат.

По словам Жирнова, в послании отмечается, что талибы «не хотят кровопролития и настроены на диалог». Посол добавил, что такое послание говорит о том, что талибы хотят урегулировать ситуацию «более цивилизованно», чем занимавший пост вице-президента Афганистана при Ашрафе Гани Амрулла Салех.

Панджшерское ущелье – единственный крупный район Афганистана, неподконтрольный талибам. Там находятся подразделения, верные вице-президенту страны Амрулле Салеху и Ахмаду Масуду – сыну легендарного командира Ахмад Шаха Масуда.