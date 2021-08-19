Всего во Франции в эту субботу состоялось 220 акций, в том числе четыре манифестации в Париже при участии около 14 700 протестующих.

В городах Франции в субботу в манифестациях протеста против введенного в стране "санитарного паспорта" приняли участие 175 503 человека. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

Французские СМИ отмечают, что на севере страны манифестации завершились без каких-либо обострений. На юге отмечены отдельные беспорядки в ряде мест. В частности, в Монпелье произошла потасовка между представителями крайне правых и крайне левых группировок. В Тулузе полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, когда часть манифестантов попыталась пройти в запрещенную для таких мероприятий центральную часть города. В Перпиньяне протестующие атаковали здание редакции местной газеты, забросав ее экземплярами издания и разными предметами.

МВД сообщило о двадцати задержанных в ходе субботних акций, один полицейский получил ранение.

Демонстранты считают, что антиковидный документ ограничивает их свободу. Многие критиковали введение подобной меры, полагая, что правительство косвенно делает вакцинацию обязательной. Во Франции пропуска со сведениями о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19 нужны для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, театров и музеев. На прошлой неделе против пропусков митинговали более 200 тыс. человек, сообщает AP.