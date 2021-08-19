Эрдоган переговорил с премьером Ирака

Согласно сообщению, президент Эрдоган заявил, что удовлетворен развитием отношений с Ираком в коммерческой, военной и разведывательной сферах, и что сотрудничество в борьбе с терроризмом также должно быть расширено.

Турецкий лидер отметил, что, несмотря на то, что иракские провинции Махмур и Синджар находятся под прямым контролем центрального правительства, террористическая организация ПКК продолжает здесь свою деятельность, а также в Кандиле.

Президент Эрдоган подчеркнул, что в ходе последней операции было атаковано одно из убежищ ПКК и ликвидированы были только члены организации, а не больница или медицинский центр, как утверждают террористы. Глава Турции заявил, что члены ПКК по мере того, как их загоняют в угол, все больше предоставляют лживых фактов.