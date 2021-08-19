«Сверим часы»: Путин обсудит с ОДКБ ситуацию в Афганистане

В понедельник, 23 августа, лидеры стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут видеоконференцию о ситуации в Афганистане. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов — это вопрос безопасности, особенно в связи событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане. Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы», — сказал Путин, передает РБК.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Таджикистан имеет общую границу с Афганистаном. Узбекистан, который ранее входил в ОДКБ, также имеют общую границу со страной.