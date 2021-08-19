По Европе расползается новый опасный штамм коронавируса

Новый вариант коронавируса «дельта» с дополнительной мутацией выявили в шведском округе Уппсала. Этот тип инфекции уже циркулирует по стране и в скором времени начнет активно «расползаться» по Европе. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на шведскую SVT Nyheter.

Согласно сообщению, все выявленные в Швеции инфицированные пациенты, по информации портала, накануне побывали в Испании или Португалии.

Неизвестно, насколько эта новая мутация заразна, однако установлено, что она поражает даже полностью вакцинированных людей.

Ученые ожидают больших вспышек заболеваемости из-за нового штамма, отмечает шведское СМИ со ссылкой на эксперта Уппсальского университета Матса Мартинеллу.