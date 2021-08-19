Дмитрий Рой, автор haqqin.az 09:30

Накануне стало известно, что США вводят дополнительные ограничения на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с ядерной и ракетной промышленностью. Также введены ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия и боеприпасов. Кроме того, Вашингтон введет санкции против российских граждан и судна из-за строительства «Северного потока-2». Об этом проинформировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Неделя заканчивается весьма неожиданно – новым пакетом санкций США против России, причем сразу по двум направлениям – «Северный поток-2» и оружейный экспорт-импорт. Что ж, в годовщину отравления Навального чего-то подобного и следовало ожидать – прекрасный повод нанести удар по тем отраслям российской экономики, где она все еще сравнительно конкурентоспособна с американскими и транснациональными корпорациями.

Заявление Байдена по этому поводу так и дышит драматизмом: «Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, в связи с чрезвычайным положением в стране, объявленным в указе 14024 от 15 апреля 2021 года в связи с необычайной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, создаваемой определенной пагубной внешней деятельностью правительства Российской Федерации». Прочитаешь такое – и сразу как-то, знаете ли, становится тревожно. За Америку. За ее экономику, которая вот-вот не выдержит натиска российского газа. Правда, с небольшим уточнением – речь идет о российском газе в Европу. То есть о борьбе за внешние рынки для американских компаний. В этом, по сути, и заключается вся суть борьбы за «Северный поток-2»: случись его достроить – а осталось уложить по морскому дну всего 15 километров, - и до конца 2021 года по этому газопроводу Европа может получить 5,6 млрд кубометров газа. Доходы от которых в российский бюджет – это минус от возможной прибыли американских корпораций, зависимость Европы от российских энергоносителей. Словом, сплошные неприятности для администрации Байдена, рассчитывающей вернуть Европу в сферу своего безраздельного влияния. В Штатах, есть такое подозрение, СПГ могут и с премией продавцу продавать – лишь бы российский газ не брали. Возможность у американцев для этого есть – не хватает политической воли в Европе. Вот ее Байден и решил простимулировать, введением санкций. Сначала – в отношении России. А если не поймут – то и в отношении тех европейских операторов, кто с российским газом работает.

Проблема Вашингтона в том, что его инициативы в отношении «Северного потока-2» встречают весьма настороженное отношение в Европе. Американцы замахиваются на святое – на право бизнеса идти туда, где наиболее выгодные цены. К тому же, газовый бизнес в Европе – это поистине гордиев узел, где все тесно переплетено. И если соваться туда с санкциями – неизбежно оттоптать с сотню, а то и тысячу мозолей, владельцы которых найдут, как ответить американцам. К тому же, Россия выполнила главное условие, из-за чего вся эта история и началась – согласилась на транзит газа через Украину. Единственное, что попросила при этом, – назвать ей гарантированные объемы транзита. Но этих цифр нет ни в Киеве, ни в Брюсселе и Берлине – а потому пока и в Вашингтоне сомневаются: добивать «Северный поток-2» до конца или оставить как некую отдушину для Москвы. Вдруг с ней нужно будет о чем-то договариваться. Другое дело – вопросы оружейного импорта-экспорта с Россией. Здесь установка Белого дома категорична: свести показатели к минимуму. Формула «ограничения на импорт определенных типов российского огнестрельного оружия и боеприпасов» достаточно однозначна – российские системы обычных вооружений, от ручных до артиллерийских систем, должны быть вытеснены с международных рынков.