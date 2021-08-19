Израиль атаковал оружейные объекты и склады ХАМАС

Истребители израильских ВВС нанесли в ночь на воскресенье удары по четырем объектам, предназначенным для производства и хранения оружия палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, в ответ на столкновения на границе, происшедшие в субботу вечером. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В субботу у забора безопасности на севере сектора Газа произошли беспорядки. Во время беспорядков из сектора Газа велся обстрел из огнестрельного оружия, в результате был ранен военнослужащий израильской пограничной полиции. В ответ истребители нанесли удар по четырем объектам по производству и складированию оружия террористической организации ХАМАС", - цитирует ТАСС сообщение ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля обещала "продолжать решительно реагировать на террористическую деятельность со стороны сектора Газа и считает, что ХАМАС несет ответственность за любую подобную активность".

"Принято решение направить дополнительные армейские подразделения на усиление дислоцированной у Газы дивизии. Армия готова в этом районе к любому развитию событий", - сообщили военные.