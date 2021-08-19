Трамп: «Байден ушел в отпуск, а Афганистан отправился в ад»

Трамп связал с событиями в Афганистане распад СССР. «Спросите Россию, – сказал он. – Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане». «Я слышал, что теперь они возвращаются», – заявил Трамп, по мнению которого, США тоже «придется вернуться», когда наступит «подходящий момент», передает ТАСС.

Однако теперь американцы «могут быть вынуждены войти», так как «человек, который управляет» США, «принял ужасающее решение, вывести всю сильную армию» Соединенных Штатов. «Может, и не будем, но, может, и будем...», – приводит его слова РИА Новости.

Трамп считает, что в период его президентства в США «воссоздали армию, самую сильную и многочисленную за всю историю», но сейчас он «видит, как все это улетучилось и отдано врагу».

Бывший президент США заявил, что администрация Байдена оставила в Афганистане оборудования на 83 млрд долларов, военные базы и дорогостоящее здание посольства. По его словам, «Байден ушел в отпуск, в то время как Афганистан отправился в ад», ситуация там стала «величайшим военным унижением в истории США». «Ужасная некомпетентность национального лидера, ни в какой стране такого не видели», – заявил он, добавив, что «вы никогда не выводите войска первыми, войска уходят последними».

Трамп также сказал, что из-за Байдена в день 20-летия теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развеваться флаг «Талибана».