Турецко-иранская граница: даже муха не пролетит незамеченной

Силы жандармерии, сухопутных войск и спецназ полиции Турции, несущие службу на турецко-иранской границе, с помощью тепловизионных камер и камер ночного видения немедленно выявляют и устраняют все правонарушения на границе. Об этом пишет Anadolu.

Агентство отмечает, что в провинции Ван, где проходит наиболее протяженный участок границы с Ираном, усилены меры безопасности для предотвращения нелегальной миграции, контрабанды и проникновения в страну террористов ПКК.

Наряду с продолжающимися работами по возведению модульной бетонной стены на границе, переброшенные в регион дополнительные военные силы и спецназ полиции усилили меры безопасности. Они контролируют границу с помощью десятков бронемашин, дронов, тепловизионных камер и БПЛА.

На границе используются все возможности новейших технологий и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности. Операции проводятся и в ночное время суток.