Новые хозяева Афганистана: запретили музыку и убили женщину за невкусный обед

Боевики «Талибана» заживо сожгли молодую женщину на севере Афганистана из-за невкусного обеда. Об этом в эфире Sky News рассказала правозащитница, бывшая судья Наджла Аюби, передает The New York Post.

По словам Аюби, девушку заставили готовить для террористов, однако тем не понравились ее кулинарные навыки. Жертву обвинили в том, что она «плохо готовила», и убили.

Сбежавшая в США правозащитница собирает сообщения об избиениях, порках и других насильственных нападениях на женщин. Также она узнала, что талибы забирают женщин в секс-рабство.

Ранее в Афганистане командиры «Талибана» потребовали от старейшин захваченных районов списки незамужних девочек и женщин, чтобы насильно выдать их замуж за своих солдат. Раньше норма касалась незамужних дочерей в возрасте от 15 до 45 лет, на данный момент в рабство попадают и 12-летние дети, пишет «Лента.ру».

Также в провинции Газни представители «Талибана» запретили ставить на радио музыкальные композиции. Об этом сообщает агентство Pajhwok. Кроме того, в данной провинции запрещено привлекать женщин к работе на местных радиостанциях. Соответствующее решение приняло Управление по информационным вопросам движения.