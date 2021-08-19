Ученые: если COVID не убьет нас, это может сделать депрессия

Другой ученый, Асаф Биньямин, исследователь в лаборатории Хена, отмечает, что мир еще не ощутил в полной мере воздействие кризиса на психическое состояние и поведение людей: «Исследования, поступающие со всего мира - от Китая до Австралии - только начали раскрывать масштабы воздействия пандемии на психическое здоровье».

Издание приводит мнение профессора Алона Хена, нейробиолога из израильского Института им. Вейцмана, который заявил, что «с самого начала было ясно, что сама пандемия и последующая политика ограничений, которая включала всеобщий карантин и социальную и физическую изоляцию, окажет огромное влияние на наше общее эмоциональное благополучие».

COVID-19 привел к смерти более четырех миллионов человек, мировая экономика оказалась на грани коллапса. Кризис к тому же оставляет психологические и эмоциональные шрамы, которые могут иметь долгосрочные и широкомасштабные последствия, считает израильское издание «Детали».

В Институте им. Вейцмана разработали собственный опросник, посвященный психическим и эмоциональным последствиям COVID-19. В течение шести недель – с конца первой волны в апреле 2020 года до начала второй волны в июне 2020 года - исследователи проводили опрос, в котором приняли участие около 5 тысяч израильтян. Результаты показали рост уровня психических расстройств у большинства респондентов, но больше всего пострадали женщины, молодые люди и те, кто стали безработными в результате кризиса.

Биньямин отмечает, что его команда не была удивлена уровнем стресса у женщин, которые, как правило, в большинстве ситуаций постоянно сообщают о более высоком уровне тревожности, чем мужчины, частично из-за гормонов и других биологических факторов. Беспокойству подвержено и безработное население. «Судя по тому, что мы обнаружили, эти люди действительно были восприимчивы к стрессовому эффекту пандемии...» - сказала доктор Яэль Куперман, которая тоже работает в лаборатории Хена.

Исследование также показало, что колебания количества новых ежедневных случаев заражения коронавирусом отражается на психическом расстройстве: чем больше ежедневное количество, тем сильнее психическое расстройство, и наоборот.

Люди, подвергавшиеся более высокому риску развития болезни в тяжелой форме - например, с ослабленным иммунитетом, с заболеваниями легких, сердца или почек - сообщали о большем стрессе. Люди, которые были вынуждены изолироваться или заразились вирусом, также сообщали о значительно более высоком уровне беспокойства.

В целом эпидемия вызвала у людей меньшее беспокойство, чем вызывают военные действия, однако она оказала очень значительное влияние на эмоциональное состояние людей.

Группа населения, подвергшаяся наибольшему стрессу, - это медицинские работники, установили исследователи.