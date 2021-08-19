Ученые: если COVID не убьет нас, это может сделать депрессия
COVID-19 привел к смерти более четырех миллионов человек, мировая экономика оказалась на грани коллапса. Кризис к тому же оставляет психологические и эмоциональные шрамы, которые могут иметь долгосрочные и широкомасштабные последствия, считает израильское издание «Детали».
Издание приводит мнение профессора Алона Хена, нейробиолога из израильского Института им. Вейцмана, который заявил, что «с самого начала было ясно, что сама пандемия и последующая политика ограничений, которая включала всеобщий карантин и социальную и физическую изоляцию, окажет огромное влияние на наше общее эмоциональное благополучие».
Другой ученый, Асаф Биньямин, исследователь в лаборатории Хена, отмечает, что мир еще не ощутил в полной мере воздействие кризиса на психическое состояние и поведение людей: «Исследования, поступающие со всего мира - от Китая до Австралии - только начали раскрывать масштабы воздействия пандемии на психическое здоровье».
В Институте им. Вейцмана разработали собственный опросник, посвященный психическим и эмоциональным последствиям COVID-19. В течение шести недель – с конца первой волны в апреле 2020 года до начала второй волны в июне 2020 года - исследователи проводили опрос, в котором приняли участие около 5 тысяч израильтян. Результаты показали рост уровня психических расстройств у большинства респондентов, но больше всего пострадали женщины, молодые люди и те, кто стали безработными в результате кризиса.
Биньямин отмечает, что его команда не была удивлена уровнем стресса у женщин, которые, как правило, в большинстве ситуаций постоянно сообщают о более высоком уровне тревожности, чем мужчины, частично из-за гормонов и других биологических факторов. Беспокойству подвержено и безработное население. «Судя по тому, что мы обнаружили, эти люди действительно были восприимчивы к стрессовому эффекту пандемии...» - сказала доктор Яэль Куперман, которая тоже работает в лаборатории Хена.
Исследование также показало, что колебания количества новых ежедневных случаев заражения коронавирусом отражается на психическом расстройстве: чем больше ежедневное количество, тем сильнее психическое расстройство, и наоборот.
Люди, подвергавшиеся более высокому риску развития болезни в тяжелой форме - например, с ослабленным иммунитетом, с заболеваниями легких, сердца или почек - сообщали о большем стрессе. Люди, которые были вынуждены изолироваться или заразились вирусом, также сообщали о значительно более высоком уровне беспокойства.
В целом эпидемия вызвала у людей меньшее беспокойство, чем вызывают военные действия, однако она оказала очень значительное влияние на эмоциональное состояние людей.
Группа населения, подвергшаяся наибольшему стрессу, - это медицинские работники, установили исследователи.