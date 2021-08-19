В Турции посчитали, сколько потребуется времени на восстановление сгоревших лесов

В Турции готовятся к высадке саженцев деревьев на территории сгоревших лесных массивов. Об этом Anadolu сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

«Высадка саженцев начнется, предположительно, во вторую неделю ноября. В течение 3-5 лет все территории, пострадавшие от лесных пожаров, будут восстановлены», - сказал министр.

По его словам, Турция столкнулась с самыми крупными лесными пожарами в истории страны. «Теперь пришло время восстановить лесные массивы. И мы приступили к работе в этом направлении. На каждого человека будет высажено по три саженца - всего 252 млн саженцев», - отметил Пакдемирли.

Министр добавил, что экологи возлагают надежды и на самостоятельное восстановление природы.