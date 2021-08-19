Джемаль Бустани, автор haqqin.az 12:15

Афганистан и все с ним связанное смазали важнейшее событие – 19 августа Реджеп Тайип Эрдоган принял советника по нацбезопасности ОАЭ Тахнуна бин Заеда аль-Нахайяна. Итогом встречи стала договоренность о вложении крупных инвестиций в Турцию. Но вопрос следует рассматривать несколько шире – как пролог к потеплению отношений Анкары и Абу-Даби.

Несколько месяцев секретных переговоров, которые было поручено вести не дипломатам, а разведчикам Турции и ОАЭ. Зондирующие заявления на уровне министров иностранных дел. Несколько прямых телефонных переговоров, по итогам которых стороны избегали громких заявлений. Все делалось скрытно и конфиденциально, с единственной целью – чтобы встреча турецкого президента и Тахнуна бин Заеда состоялась. Побывавший у Эрдогана гость из Эмиратов – человек крайне непростой. Он не просто брат наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин Заида аль-Нахайяна. В руках Тахнуна бин Заеда руководство национальной разведкой, негласная внешняя политика Эмиратов, а кроме того – ведение непрозрачных деловых операций Абу-Даби во всем мире. Это человек, который не стремится к публичности – но всегда присутствует на самом острие политики Эмиратов. А потому его появление в Анкаре означает очень многое. И не только возможные инвестиции для Турции, хотя экономическая составляющая в двухсторонних отношениях крайне важна: сектор, не связанный с нефтью, в прошлом году сократился в ОАЭ на шесть процентов, нефть нестабильна, а на помощь в создании экономики XXI века Эмиратам особо рассчитывать не на кого.

Турция в этом отношении представляется для Абу-Даби идеальным партнером, поскольку с ней можно выстраивать равноправное сотрудничество, да и технологический задел турецкой промышленности впечатляет. Но для того, чтобы начать новое, нужно покончить со старым грузом проблем, которые лежат в политической плоскости. Региональная конкуренция между двумя государствами загнала их отношения в тупик. Анкара была на стороне арабской весны, поддерживая новые демократии. В Абу-Даби клеймили правительства, возглавляемые «Братьями-мусульманами», как опасных исламистов, угрожающих региональной стабильности. Потом была бесславно закончившаяся блокада Катара, стратегического партнера Анкары, со стороны монархий Залива, поддержка антитурецких сил в Ливии, порочные связи с путчистами, устроившими попытку переворота в 2016 году в Турции, создание режима «максимального холода» для турецкого бизнеса… Многое накопилось за не такой уж и большой промежуток времени. Сегодня в Эмиратах начинают понимать, что региональная конкуренция, которая никуда не исчезнет, не должна принимать характер противостояния между двумя государствами. Тем более если внешнеполитический потенциал одного из них, в данном случае Турции, все же превосходит потенциал Эмиратов на порядок.