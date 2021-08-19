Новая провокация сепаратистов: под прицелом села Агдама и Ходжалы
21 августа с 23:40 до 00:40 22 августа незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, периодически открывали огонь из стрелкового оружия в направлении позиций азербайджанской армии в населенных пунктах Муганлы Агдамского района, Сыгнах Ходжалинского района и Тагавард Ходжавендского района Азербайджана. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, ответным огнем противник был подавлен. Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется азербайджанскими военными подразделениями.