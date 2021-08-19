В Иране встретились контр-адмирал Тахири и капитан Халилов
Состоялась встреча делегаций во главе с командующим Северным флотом ВМС Ирана контр-адмиралом Абдулвахабом Тахири и заместителем командующего ВМС Азербайджана капитаном I ранга Хабибом Халиловым, сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Согласно информации, на встрече состоялся обмен мнениями об организации и проведении "Кубка моря" в рамках Армейских международных игр-2021.
Тахири выразил удовлетворение встречей с азербайджанской делегацией в Иране и пожелал Азербайджану успехов в этом соревновании.
В свою очередь, Халилов поблагодарил иранского коллегу за организацию в этом году соревнований "Кубок моря" в Иране.