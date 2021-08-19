Япония не идет на контакт с Россией

Японские власти отказываются от сотрудничества и не предоставляют информации о человеке, который, как пишут японские СМИ, приплыл на лодке с острова Кунашир Курильской гряды на остров Хоккайдо на севере Японии за политическим убежищем. Об этом сообщило генконсульство России в Саппоро.

«Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию», – цитируют российские «Ведомости» сообщение российского генконсульства.

В российской дипмиссии пояснили, что полиция и управление безопасности на море ссылаются на отсутствие информации и на то, что дело передано в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро, которое, в свою очередь, отказывается от сотрудничества с Россией из-за отсутствия указаний из Токио и неподтвержденного гражданства этого человека.

В то же время источник РИА Новости сообщает, что россиянин, который приплыл в Японию с острова Кунашир, может быть Ваасом Фениксом Нокардом — жителем Южно-Курильска, который пропал примерно в то же время, когда стали появляться сообщения об иностранце на Хоккайдо. Собеседник агентства подчеркнул, что неизвестно, «точно это он или нет».