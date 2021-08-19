Новые смерти в аэропорту Кабула

В воскресенье командование британских военных заявило о семи новых погибших в хаосе аэропорта Кабула. Военные рассказали, что боевики "Талибана" периодически стреляют в воздух, чтобы отогнать тех, кто отчаянно пытается улететь из страны. По их словам, смерти произошли в результате давки и паники, вызванных стрельбой, передает Русская служба BBC.

"Условия здесь остаются чрезвычайно сложными, но мы делаем все, что в наших силах, чтобы управлять ситуацией как можно безопаснее и надежнее", - говорится в заявлении Минобороны Великобритании.

Ранее посольство США выпустило предупреждение, в котором призвало своих граждан и тех, кто сотрудничал с США и хочет уехать из Афганистана, не приезжать в аэропорт Кабула без индивидуальных указаний представителя посольства. Документ был опубликован после того, как стали появляться сообщения о возникшей угрозе со стороны группироки ИГ. Официальные лица США отказались предоставить более подробную информацию, в чем именно заключается угроза, но охарактеризовали ее как значительную.