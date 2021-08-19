13:55

Азербайджанские и турецкие военнослужащие плечом к плечу несут службу в Международном аэропорту Хамид Карзай в Кабуле и его окрестностях. Об этом пишет Anadolu.

Агентство отмечает, что миротворцы Азербайджана и Турции в целях обеспечения безопасности аэропорта круглосуточно оказывают помощь всем нуждающимся. “Сейчас мы в Афганистане служим вместе с турецкими братьями, помогаем им", - говорит один из азербайджанских военнослужащих Анар Бабаев.

“Мы выполняем свой долг вместе с турецкими солдатами. Передаю привет своей семье, всем солдатским семьям. Пока все хорошо. Дай Бог, все вернемся живыми и невредимыми”, - подчеркнул Сахавет Кязимов, который находится в Кабуле около месяца.