В Международном аэропорту в Физули проверяют готовность радиотехнических средств фото; видео
С 20 по 25 августа в Международном аэропорту в Физули проводятся полеты на специальном самолете с целью проверки готовности радиотехнических средств для выполнения регулярных рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе AZAL.
Согласно информации, проверка будет проводиться ежедневно с применением полностью автоматизированного комплекса летной инспекции Aerodata AD-FIS-112, установленного на самолет бизнес-класса ATR 42-500.
AFIS (Aero Flight Inspection System) - это современная полноавтоматическая система летного контроля, применяемая для проверки посадочных средств в аэропортах и наземных радионавигационных систем.
С тем, как проводилось это уникальное тестирование ранее в других аэропортах, можно ознакомиться в следующем видео: