Меркель в Киеве

"После переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в формате один на один предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате", - говорится в сообщении.

В Киеве в Мариинском дворце проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"После переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в формате один на один предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате", - говорится в сообщении.

Дойче велле пишет, что Зеленский ожидает от визита Меркель гарантий для его страны. Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke. Президент Украины охарактеризовал свои отношения с главой правительства Германии как прагматичные: "Меня больше интересуют результаты, поддающиеся учету, пусть и в ограниченном количестве. Я не ожидаю, что канцлер приедет в Киев с подарками".

В последний раз Зеленский и Меркель встречались в Берлине 12 июля. В ходе переговоров, которые длились более четырех часов, стороны обсудили строительство газопровода "Северный поток-2", вопросы безопасности и ситуацию в Донбассе.