Путин: ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России

Россия вместе со странами Запада будет делать все, чтобы обеспечить стабильность в Афганистане, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями «Единой России».

Ситуация в этой стране имеет прямое отношение к российской безопасности, отметил российский президент.

Российский лидер не поддержал идею Запада размещать беженцев из Афганистана в Центральной Азии до получения ими виз в США и Европу. Он назвал такой принцип «унизительным». Президент РФ также отметил, что Россия не должна пустить к себе боевиков из Афганистана под видом беженцев, пишет «Коммерсант».

«Значит, в эти страны можно направлять без виз к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотим. Это просто унизительный подход к решению этого вопроса... Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики какие-то опять появились... Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х и в середине двухтысячных годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе»,— убежден Владимир Путин.