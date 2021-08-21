«Такое впервые»: мэру Киева не дали встретить в аэропорту Меркель

Мэру Киева Виталию Кличко не разрешили присутствовать на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в столичном аэропорту «Борисполь». Об этом в своем Telegram-канале рассказал сам Кличко.

По словам мэра, он прибыл в столичный аэропорт «Борисполь», где согласно протоколу он должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель, как это было во время ее прошлых визитов в Киев.

«Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра — впервые», — написал он.