МВД об избиении ветерана войны

В социальных сетях распространилась информация, где утверждается об избиении жителя поселка Нидж Габалинского района, ветерана Карабахской войны Руслана Мурадова.

В шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что в отдел полиции не поступало никаких жалоб от Р.Мурадова или его родственников в связи с избиением.

После распространенных видеокадров ветерана вызвали в полицию и выяснили, есть ли у него жалоба. Мурадов сообщил об избиении со стороны некоего Самира и его родственника и потребовал принять необходимые меры в соответствии с законодательством.