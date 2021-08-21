Талибы дали 4 часа Ахмад Шаху Масуду-младшему

Движение "Талибан" дало отрядам сопротивления в афганской провинции Панджшер четыре часа, чтобы передать этот регион под контроль движения. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, талибы "предоставили Ахмаду Масуду (возглавляющему сопротивление талибам) четыре часа, чтобы передать провинцию Панджшер под контроль "Талибана".

Отмечается, что отряды движения находятся в полной готовности, чтобы приступить к операции по захвату этой провинции, передает ТАСС.

Вместе с тем, как указывает катарский телеканал Al Jazeera, талибы намерены в ближайшее время направить делегацию для встречи с Масудом. Члены делегации движения собираются обсудить "ситуацию в Панджшере и предоставить гарантии выполнения требований, которые выдвигает Масуд".