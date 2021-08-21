Разморозит ли Япония иранские миллиарды?
Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил в ходе встречи с прибывшим в Тегеран министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги о необходимости разморозить иранские средства, заблокированные из-за позиции США.
"В ходе этой встречи Раиси подчеркнул необходимость разблокировать замороженные в Японии иранские средства", - сообщает пресс-служба иранского президента, которую цитирует ТАСС.
Раиси добавил, что "задержка разморозки иранских средств в японских банках ничем не оправдана".
Власти Японии приняли решение о блокировке иранских финансовых активов в годы президентства в США Дональда Трампа после введения им санкций в отношении Тегерана. По разным оценкам, размер иранских замороженных активов в Японии может достигать от $2 млрд до $3 млрд.