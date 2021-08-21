Масуд-младший готов и к переговорам, и к войне

Движение сопротивления "Талибану", контролирующее провинцию Панджшер, готово как к коалиции с талибами, так и к войне. Лидер движения Ахмад Масуд в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат" заявил, что готов и к переговорам, и "к тому, чтобы защищаться до последнего", передает Интерфакс.

"Мы готовы участвовать в инклюзивном правительстве с талибами. ...Однако недопустимо формирование правительства, нацеленного на экстремизм. Это было бы угрозой и для Афганистана, и для региона, и всего мира", - сказал Масуд-младший.

Британская телерадиокорпорация BBC отмечает, что, по словам представителя движения, оно в настоящее время насчитывает девять тысяч бойцов.

Ахмад Масуд - сын национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда, который также выступал против талибов и был убит, по официальной версии, "Аль-Каидой".