Терпению пришел конец: Елизавета II обратилась к адвокатам из-за Гарри и Меган

Королева Великобритании Елизавета II наняла команду адвокатов, чтобы дать отпор принцу Гарри и Меган Маркл, которые «неоднократно нападали» на королевскую семью. Об этом сообщает The Sun.

По информации британского таблоида, Елизавета II готова пойти в суд, но надеется, что родственники одумаются и прекратят конфликт.

«Существует предел того, сколько они будут терпеть. Королеве и ее семье уже достаточно атак... Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные нападения недопустимы», — приводит «Лента.ру» слова королевского источника, который уточнил, что сейчас юристы проводят консультации с экспертами по клевете.

Отмечается, что адвокаты планируют отправить предупреждения компании Penguin Random House, собравшейся опубликовать мемуары принца Гарри, которые он «пишет не как принц, которым родился, а как человек, которым стал».