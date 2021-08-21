COVID-19 в Азербайджане: статистика больных и умерших не радует

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 3 069 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1 180 пациентов вылечились, 29 человек скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлено 391 506 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 345 783 человека выздоровели, 5 308 пациентов клиник скончались. Лечение 40 415 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.