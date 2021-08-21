Меркель рассказала, когда Европа перестанет зависеть от российского газа

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предупредила, что наступят времена, когда Европа не будет закупать российский газ.

"Самое позднее через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах", - отметила канцлер, когда речь зашла о продолжении транзита газа через территорию Украины в ЕС после 2024 года в связи со строительством проекта "Северный поток-2", пишет "Московский комсомолец".

Меркель подчеркнула, что Украина должна готовиться к тому, что Европа будет более независимой от поставок газа, и должна понимать, что делать, когда это произойдет.