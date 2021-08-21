Жители Гвадара блокируют дороги в городе, жгут шины и выкрикивают антикитайские лозунги. Помимо требований восстановить водо- и электроснабжение, протестующие возмущены нелегальным рыболовным промыслом, который осуществляют китайцы в тамошней прибрежной зоне. Время от времени случаются стычки с правоохранителями.

Дело в том, что Гвадар расположен в весьма неблагополучном штате Белуджистан. Здесь весьма сильны антиправительственные и сепаратистские настроения, действует своя террористическая группировка «Армия освобождения Белуджистана». То, что городской порт был передан на сорок лет в аренду международной компании с китайским доминированием, стало лишним поводом для жителей выразить свое недовольство.

На самом деле китайцы не имеют никакого отношения к нынешним перебоям с водой и электричеством в Белуджистане. Это самая бедная и неразвитая во всех отношениях пакистанская провинция получает электричество из соседнего Ирана, где свои проблемы. А нехватка воды стала следствием пересыхания водохранилища из-за затяжной засухи. Но местные жители винят китайцев и власти, которые обещали после инвестиционной сделки, что будет качественным образом улучшена инфраструктура, а этого не происходит.

Порт Гвадара играет большую роль в проекте Китайско-пакистанского экономического коридора, являясь его конечной точкой, и нынешние волнения, как и растущие антикитайские настроения, бьют по проекту в целом. Кроме того, китайцы становятся объектом прицельных атак террористов. В июле был подорван автобус с китайскими рабочими и инженерами, работавшими на строительстве плотины, а в Карачи двух китайцев расстреляли среди бела дня. В апреле было совершено покушение на китайского посла, правда, он не пострадал.

Бытовая ксенофобия белуджийцев больше подталкивает их к протестам, чем чисто сепаратистские лозунги, и можно даже не сомневаться, что этот фактор, который легко эксплуатировать, будет использоваться сепаратистами в полную силу. Пакистан же, получивший от Китая многомиллиардные вливания, будет всеми силами защищать свой интерес в регионе. Новых эпизодов обострения не избежать.