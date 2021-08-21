Турция примыкает к деоккупации Крыма

23 августа в Киеве состоится учредительный саммит инициативы президента Украины Владимира Зеленского «Крымская платформа», который объединит все существующие национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова. Учредительный саммит будет первым мероприятием платформы на высшем политическом уровне.

В рамках платформы состоятся 4 панельные дискуссии на темы: «Непризнание аннексии Крыма», «Вооружение регионов Азовского и Черного морей», «Реинтеграция Крыма» и «Компенсация прав крымскотатарских турок».

Как сообщает Анадолу со ссылкой на МИД Турции, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в учредительном саммите «Крымской платформы».