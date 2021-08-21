«Война продлилась 44 дня. На протяжении 44 дней эскадрильи наших боевых беспилотников Bayraktar TB2, наряду с выполнением своих основных функций разведки и наблюдения, обезвреживали обнаруженные цели, в том числе вражеские системы противовоздушной обороны. И это в то время, как системы ПВО, по сути, являются очень мощными системами, предназначенными для обезвреживания воздушных сил.

Как сообщает haqqin.az , в своем интервью телеканалу CNN Türk Сельджук Байрактар заявил о том, что боевые беспилотники изменили ход войны.

Вместе с тем беспилотники уничтожали танки, бронемашины, многочисленные гаубицы и артбатареи. Они летали эскадрильями беспрерывно, днем и ночью, при любых метеоусловиях”, - отметил Сельджук Байрактар.

Он добавил, что беспилотники, о которых идет речь, на самом деле самолеты-роботы. Внутри беспилотника Bayraktar TB2 действует около 40 компьютеров. А в боевых беспилотниках Akıncı с более преимущественными показателями и боеспособностью, серийное производство которых начато в этом году, установлено около 100 компьютеров.

С. Байрактар отметил, что в Карабахской войне Bayraktar также должен был отражать вражеские электронные средства борьбы. «Наши БПЛА должны были выполнять свои функции, уклоняясь от вражеских атак. Слава Аллаху, что эта война завершилась в очень короткий срок, и я могу сказать, что наша кровоточащая рана (оккупация земель) однозначно затянулась», - сказал он.