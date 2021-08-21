Китай и Пакистан могут поставить крест на планах США по обеспечению стран Южной Азии дешевой электроэнергией из Центральной Азии. Проект строительства линии электропередачи протяженностью 1300 км, которая должна была соединить Таджикистан, Киргизию, Афганистан и Пакистан, находится под угрозой срыва. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о планах построить 10 ГЭС в последующие 10 лет. Эти пакистанские проекты в энергетике, похоже, станут визитной карточкой Китая в Южной Азии.

Сотрудничество Пакистана и Китая будет развиваться, заявил Имран Хан на церемонии закладки строительства объекта, предусмотренного пятой фазой проекта расширения ГЭС «Тарбела». Это крупнейшая по мощности электростанция в стране, расположенная на реке Инд. Ее строительство ведет китайская компания Power China, а электронное и механическое оборудование поставляет другая китайская фирма - Harbin Electric Group.

«Мы решили простроить 10 ГЭС за 10 лет, в том числе ГЭС «Диамер-Бхаша» и «Дасу» в провинции Хайбер Пахтунхва. Плотины этих гидросооружений будут способствовать накоплению воды», - заявил Имран Хан. По его словам, строительство некоторых из них уже началось. Плотина «Дасу» будет завершена к 2025 году, а плотина «Диамер-Бхаша», как ожидается, будет готова к 2028 году, сообщило пакистанское издание DAWN.

Ключевую роль в проектах играет Китай, готовый вывести энергетику Исламабада на новый уровень. Во-первых, как отметил Имран Хан, Пакистан при реализации своей энергетической стратегии учитывает опыт Китая и применяет его на практике. Поэтому приглашение китайских компаний выглядит вполне логично. Во-вторых, строительство финансируется в том числе Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, где Китай играет ключевую роль, а объем инвестиций составляет 807 млн долл.

После завершения строительства проекта «Тарбела-5» бонусом в 1,34 миллиарда кВтч «чистой» электроэнергии пакистанцы получат систему орошения полей, а также 3 тысячи рабочих мест.

«Анонсированное строительство 10 ГЭС в Пакистане - серьезный и большой проект, который выгоден Исламабаду. Пакистан, население которого быстро увеличивается, страдает от хронического энергодефицита. Нехватка электроэнергии тормозит развитие пакистанской экономики. Исламабад рассматривает и другие энергетические проекты, в том числе проект CASA-1000 по переброске электроэнергии из Центральной Азии в Южную Азию. Однако при нестабильной ситуации в Афганистане этот проект был и остается сложно реализуемым. Тем более что появились реальные альтернативы», - сказал в интервью haqqin.az научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Поволжья Института Востоковедения РАН Александр Воробьев.

C Китаем у Пакистана давно сложились плодотворные политические и экономические взаимоотношения. Стороны уже реализовали ряд серьезных экономических проектов. Построено, а затем реконструировано высокогорное Каракорумское шоссе - автомобильная магистраль из Китая в Пакистан. Китайцы модернизировали и взяли в аренду на 40 лет пакистанский глубоководный порт Гвадар. Есть и другие проекты в рамках реализации китайско-пакистанского экономического коридора.

«Сегодня вряд ли кто, кроме китайцев, смог бы взяться за столь масштабный проект на территории Пакистана. Пекин, в свою очередь, также получает определенные выгоды от строительства гидроэлектростанций. Это дальнейшее усиление влияния на Пакистан, который играет важную роль как в афганском кейсе, так и в поддержании баланса сил с Индией, с которой у Китая натянутые отношения. Реализация данного проекта позволит использовать китайские производственные мощности, сырье, продукцию, рабочую силу за рубежом», - считает Воробьев.