По итогам семи месяцев текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 17,691 млрд долларов, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, экспорт составил 11,393 млрд долларов, а импорт - 6,298 млрд долларов. При этом экспорт вырос на 24,8%, а импорт - на 6,7%. В конечном итоге за семь месяцев во внешней торговле образовалось положительное сальдо в 5,095 млрд долларов, что на 57,7% больше, чем годом ранее. Факт, конечно, отрадный, если бы не маленькая деталь.

Многие все еще полагают, что экономика соседней Грузии сильно зависит от Азербайджана. Дескать, Азербайджан является основным поставщиком энергоресурсов этой стране, наращивает и обеспечивает безопасность ее транзитных операций и т.д. Логически все верно, Азербайджану мало что нужно покупать в Грузии, а та, в свою очередь, действительно нуждается в азербайджанских энергоресурсах, которые требуют больших финансовых расходов. Это по логике, но есть еще статистика, которая говорит об обратном.

Да, Азербайджан наращивает свой экспорт, что, по мнению специалистов, позволит к концу года улучшить показатели платежного баланса, сильно потрепанные за прошлый год в результате пандемийных ограничений и спада цен на нефть. Так, объем товарооборота с Россией, которая является одним из ведущих торговых партнеров страны и не связана с ней нефтегазовыми операциями, составил 1,549 млрд долларов - на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Причем объем экспорта в Россию составил 486,550 млн долларов (на 13% больше показателя годом ранее, а импорта 1,063 млрд долларов (ниже на 1,9%). В целом по итогам семи месяцев сложилось отрицательное торговое сальдо в размере 576,373 млн долларов, что и понятно. Но этот показатель на 11,7% меньше, чем год назад.

То же можно сказать и о внешнеторговом обороте с другой великой державой – США. Объем торгового оборота Азербайджана с США не так велик, за семь месяцев он составил 295,506 млн долларов, что на 37,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Но при этом экспорт Азербайджана в эту страну с начала года резко вырос (в 3,5 раза) – до 33,729 млн долларов, а импорт сократился на 43,6% - до 261,777 млн долларов.

Список стран, в торговых операциях с которыми Азербайджан добился положительного сальдо, можно продолжить на несколько страниц. И мы не умаляем заслуг азербайджанского правительства. Но на этом в целом благополучном фоне все ярче проявляется такая непонятная деталь. Растущий с каждым годом азербайджано-грузинский товарооборот все больше оборачивается в пользу наших соседей. На эту тенденцию haqqin.az обращал внимание и ранее. Грузия постепенно сокращала положительное сальдо, традиционно складывающееся в пользу Азербайджана. А сегодня она и вовсе повернула эту ситуацию в свою пользу.

Как сообщает Национальное статуправление Грузии, объем внешнеторгового оборота страны с Азербайджаном за семь месяцев текущего года составил около 587 млн долларов, что на 9,17% или на 49,34 млн долларов больше аналогичного прошлогоднего показателя. Против общего роста товарооборота возразить трудно. Но за это время Грузия импортировала из Азербайджана товаров на сумму примерно 291,549 млн долларов (5,6% от общего импорта страны) или на 1,8% меньше, чем годом ранее. А экспорт Грузии в Азербайджан при этом составил более 295,341 млн долларов (13% от общего экспорта), что на 22,7% больше, чем год назад.

В итоге в торговом обороте двух стран образовалось положительное сальдо в размере более 3,792 млн долларов, но уже в пользу Грузии.

Азербайджан продолжает оставаться четвертым внешнеторговым партнером Грузии после Турция, России и Китая. Но в то же время продолжает терять свои традиционные преимущества в торговле с этой страной.

Поставляя в соседнюю страну жизненно важную продукцию, мы увеличиваем закупы у нее товаров, не имеющих столь важное значение. Так, за семь месяцев Грузия импортировала из Азербайджана 505,2 млн кВт/час электроэнергии - на 21,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А экспортировала 20 658 легковых автомобилей на сумму 138,050 млн долларов. Причем стоимость поставленных в Азербайджан автомобилей выросла на 4,38% или более 5,8 млн долларов, а количество - на 69,53% или 8 473 машин.

В отношениях с Грузией у Азербайджана все больше стала проявляться черта, свойственная в прошлом нефтяным странам. Поставляем туда нефть, газ, электричество, а закупаем сигареты, вина, изжившие свой срок службы автомобили. И правительству, думается, необходимо принять меры, чтобы эта черта не перешла в устоявшуюся традицию, с которой бороться будет намного труднее. А нефтяное иждивенчество, как показывает жизнь, к добру не приводит.