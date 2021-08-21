Эрдоган и Джонсон выступили с единой позицией по Афганистану
Премьер-министр Британии Борис Джонсон с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили кризис в Афганистане, а также важность совместной работы международного сообщества в стабилизации ситуации.
Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении британского правительства.
Главы государств разделяют позицию о будущем этой страны - правительство Афганистана должно представлять интересы всех представителей населения Афганистана, а также защищать права женщин и меньшинств.
Также говорится, что Британия и Турция исходят из того, что о "Талибане" будут "судить не по их словам, а по их действиям".
"Они договорились, что страны должны разделять нагрузку по оказанию помощи и размещению беженцев, отметив, что центральная координирующая роль в этом процессе отводится ООН", - говорится в заявлении.