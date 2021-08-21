Премьер-лига: «Нефтчи» и «Карабах» одержали победы Обновлено 22:33
«Карабах», как и «Нефтчи», одержал победу во 2-м туре.
Подопечные Гурбана Гурбанова на «Азерсун Арене» разгромили «Сабаил» - 3:0. Голы забивали Муса Гурбанлы (30-я и 45-я минуты) и Филип Озобич (75-я).
«Карабах» набрал 4 очка и благодаря хорошей разнице мячей поднялся на 2-е место. А лидирует «Сумгаит», у которого 6 очков.
Турнирное положение
1. «Сумгаит» - 6 очков (2 матча)
2. «Карабах» - 4 (2)
3. «Габала» - 4 (2)
4. «Нефтчи» - 4 (2)
5. «Сабаил» - 3 (1)
6. «Зиря» - 1 (2)
7. «Кешля» - 0 (2)
8. «Сабах» - 0 (2).
* * * 20:31
Состоялся еще один матч 2-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В Зиря «Нефтчи» гостил у местной одноименной команды. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу действующего чемпиона страны.
На 72-й минуте Фахмин Мурадбейли открыл счет в матче. Еще два гола были забиты в добавленное время: сначала Эмин Махмудов сделал счет 2:0, а затем Давит Волков подсластил горькую пилюлю поражения для «Зиря».
«Нефтчи» с 4 очками поднялся на 3-е место. Сегодня состоится еще один матч: «Карабах» в Сураханы примет «Сабаил».
Напомним, вчера «Габала» обыграла «Кешля» (2:1), а «Сумгаит» одолел «Сабах» (2:0).
Турнирное положение
1. «Сумгаит» - 6 очков (2 матча)
2. «Габала» - 4 (2)
3. «Нефтчи» - 4 (2)
4. «Сабаил» - 3 (1)
5. «Зиря» - 1 (2)
6. «Карабах» - 1 (1)
7. «Кешля» - 0 (2)
8. «Сабах» - 0 (2).