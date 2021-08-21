Жириновский предложил Меркель работу в России после отставки

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что после отставки канцлер Германии Ангела Меркель может получить работу в России. Об этом он заявил в беседе с радио «Комсомольская Правда».

«Она уходит, в сентябре она в отставке, может быть, какую-то работу еще в России получит. Шредер (экс-канцлер Германии, который после отставки стал работать на Россию - haqqin.az), пожалуйста, бешеные деньги получает, и работа легкая. Так и она может получить какую-то работу, где будет и звучать должность, и хорошие капиталы», — предложил варианты трудоустройства канцлеру политик.

По словам Жириновского, зарплаты чиновников в европейских странах невысокие — они не позволяют достаточно «обогатиться» и отложить денег.